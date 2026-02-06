Mariah Carey e Laura Pausini | è gara di acuti e glitter alle Olimpiadi di Milano Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente cominciate. La cerimonia di apertura, trasmessa in diretta da San Siro e anche da Cortina, Livigno e Predazzo, segna un debutto storico per i giochi in Italia. Tra i momenti più attesi ci sono le esibizioni di Mariah Carey e Laura Pausini, che si sono sfidate a colpi di acuti e glitter sul palco. La serata ha attirato migliaia di spettatori e ha dato il via a due settimane di gare e spettacoli, con l’Italia pronta

In diretta da San Siro, ma anche da Cortina, Livigno e Predazzo in quella che è la prima cerimonia d’apertura diffusa della storia, si aprono ufficialmente le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Un grande show che, all’insegna della pace e dell’armonia tra culture diverse, porta sul palco artisti in arrivo da tutto il mondo. Dagli Stati Uniti giunge Mariah Carey, mentre è italianissima Laura Pausini. Due cantanti diverse ma egualmente amate, anche loro in gara questa sera: la sfida è sull’acuto più intenso e sul vestito più luccicante. Mariah Carey in bianco omaggia Modugno. L’ospite più atteso della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 era senza dubbio Mariah Carey. 🔗 Leggi su Dilei.it

Olimpiadi Cortina 2026: primi ospiti della cerimonia d’apertura sono Mariah Carey e Laura Pausini

Domani sera alle 19:50 si apre ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina: cerimonia d’apertura e notte di stelle con Mariah Carey, Pausini, Bocelli e Favino. L’incontro Meloni-Vance

La notte si apre con uno spettacolo che promette di lasciare il segno.

