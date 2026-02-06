Margot Robbie sfoggia un bracciale insolito al polso. Si tratta di un omaggio reale e ricercato a Emily Brontë, l’autrice di Cime Tempestose. L’attrice porta con sé un pezzo che riproduce il bracciale fatto con i capelli dell’autrice, realizzato da Charlotte Brontë dopo la morte di Emily. Non si tratta di una semplice ispirazione, ma di un gesto che vuole rendere omaggio alla figura di Emily in modo più personale e simbolico.

Quello dell'attrice non è un semplice «ispirarsi a», ma un omaggio più profondo e ricercato. Eccola, infatti, con al polso una replica del bracciale che Charlotte Brontë fece realizzare con i capelli dell'autrice di Cime Tempestose dopo la sua morte +++dropcap Ancora una volta Margot Robbie si dimostra regina indiscussa del method dressing: dopo i look da Barbie, ora è il tempo delle mise da età vittoriana per promuovere Cime Tempestose, la sua ultima fatica cinematografica.

© Vanityfair.it - Margot Robbie, al polso un bracciale fatto con i capelli di Emily Brontë

Margot Robbie ha fatto parlare di sé alla premiere britannica di

Il nuovo film con Margot Robbie, basato sul romanzo di Emily Brontë, ha riacceso l’interesse per “Cime tempestose”.

Margot Robbie, che si è letteralmente calata nei panni di Cathy per il press tour di Cime TempestosePer promuovere l'atteso lungometraggio in arrivo il 14 febbraio, la star ha scelto ancora una volta il method dressing. Puntando su abiti e accessori che mescolano suggestioni gotiche e romantiche. Ma ... vanityfair.it

Margot Robbie tra nude e sensualità brilla per il nuovo filmMargot Robbie continua a far sognare il mondo, non solo per i suoi ruoli da protagonista, ma anche per il magnetismo che sprigiona ad ogni apparizione. L’attrice australiana, icona di stile e talento, ... dilei.it

La casa di produzione di Margot Robbie, la LuckyChap, ha collaborato con War Child UK per la première londinese. Tutti i proventi andranno a sostegno del lavoro dell'organizzazione per proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dai conflitti. x.com

