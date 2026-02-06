Margherita Amedei | Produzioni originali cuore Sky acquisizioni completano identità
Sky rafforza la sua identità con Margherita Amedei, che punta su produzioni originali e acquisizioni di rilievo internazionale. La strategia della piattaforma non si basa solo sui numeri, ma sulla qualità e sulla coerenza della proposta. La Amedei sottolinea come queste scelte aiutino Sky a distinguersi nel panorama televisivo.
Sky costruisce la propria identità editoriale con Margherita Amedei, unendo produzioni originali e acquisizioni internazionali scelte per qualità e rilevanza. La capacità di distinguersi non è solo una questione di volumi, ma di visione editoriale. A margine dell'ultimo showcase di Sky, è intervenuta Margherita Amedei, Cinema and Series Director Sky Italia, la figura chiave dietro la costruzione del catalogo di acquisizioni internazionali della.
