Sky rafforza la sua identità con Margherita Amedei, che punta su produzioni originali e acquisizioni di rilievo internazionale. La strategia della piattaforma non si basa solo sui numeri, ma sulla qualità e sulla coerenza della proposta. La Amedei sottolinea come queste scelte aiutino Sky a distinguersi nel panorama televisivo.

Sky costruisce la propria identità editoriale con Margherita Amedei, unendo produzioni originali e acquisizioni internazionali scelte per qualità e rilevanza La capacità di distinguersi non è solo una questione di volumi, ma di visione editoriale. A margine dell'ultimo showcase di Sky, è intervenuta Margherita Amedei, Cinema and Series Director Sky Italia, la figura chiave dietro la costruzione del catalogo di acquisizioni internazionali della. su Digital-News.it Sky costruisce la propria identità editoriale con Margherita Amedei, unendo produzioni originali e acquisizioni internazionali scelte per qualità e rilevanza. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Margherita Amedei: «Produzioni originali cuore Sky, acquisizioni completano identità»

Approfondimenti su Sky Produzioni

Sky Sport presenta dieci nuove produzioni originali per Natale 2025, offrendo contenuti dedicati agli appassionati di sport e storie italiane.

HBO Max arriva in Italia offrendo un catalogo con produzioni originali italiane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sky Produzioni

Argomenti discussi: Sky Cinema Uno e NOW, Una pallottola spuntata debutta in prima TV con Liam Neeson; La fatale coincidenza, Sky Sport racconta Brema 66 in memoria del nuoto azzurro.