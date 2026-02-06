Maresciallo non mi prendi filma la Polizia mentre fugge in centro a Benevento | arrestato video

Un giovane di 28 anni, Simone U., ha portato a casa un inseguimento con la Polizia nel cuore di Benevento. Dopo essere stato chiamato a fermarsi, ha deciso di scappare, documentando tutto con il suo telefono. Le immagini mostrano chiaramente le sirene in azione e la corsa del ragazzo tra le strade del centro. Alla fine, è stato arrestato.

“Maresciallo non mi prendi”, sono state le parole del 28enne Simone U., che invece di fermarsi dopo essere stato inseguito dalla Polizia in pieno centro a Benevento, ha scelto di firmare l’accaduto e di documentare la propria fuga, registrando la corsa degli agenti a sirene spiegate. Ma qual era l’obiettivo del ragazzo? A quanto pare, intendeva seminare la Polizia attraversando ad alta velocità la zona pedonale di corso Garibaldi, ma alla fine è stato fermato nei pressi di Ponte, un piccolo comune da poco più di duemila anime nella provincia beneventana. “Maresciallo non mi prendi”, 28enne filma la fuga dalla Polizia a Benevento: arrestato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Maresciallo non mi prendi», filma la Polizia mentre fugge in centro a Benevento: arrestato (video) Approfondimenti su Benevento Fuga VIDEO/ “Maresciallo non mi prendi”, giovane sannita corre e filma l’inseguimento in pieno centro Un giovane sannita ha corso tra le strade di Benevento per sfuggire a un maresciallo. “Maresciallo non mi prendi”, giovane sannita corre e filma l’inseguimento in pieno centro Un inseguimento improvviso si svolge nel cuore di Benevento. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. NIKO PANDETTA maresciallo non ci prendi Ultime notizie su Benevento Fuga Argomenti discussi: Non si ferma all’alt della Polizia e si filma durante la fuga: arrestato 28enne; VIDEO/ Maresciallo non mi prendi, giovane sannita corre e filma l'inseguimento in pieno centro; VIDEO - Maresciallo non mi prendi: giovane sannita non si ferma all’alt e riprende la sua fuga; VIDEO | Maresciallo non mi prendi, folle inseguimento nel centro di Benevento. VIDEO | Maresciallo non mi prendi, folle inseguimento nel centro di BeneventoNotte movimentata nel centro di Benevento, dove un giovane di 28 anni, Simone U., è stato protagonista di un pericoloso inseguimento con la Polizia, conclusosi nel comune di Ponte. agro24.it “Maresciallo non mi prendi”: 28enne corre e filma l’inseguimento in pieno centro a Benevento La notizia: https://www.anteprima24.it/benevento/maresciallo-non-mi-prendi-giovane-sannita-corre-e-filma-inseguimento-in-centro/ facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.