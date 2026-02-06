Mantova-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera si gioca Mantova contro Bari, due squadre che cercano punti per migliorare la loro posizione in classifica. Dopo la chiusura del calciomercato invernale, il Bari si concentra sul campo, cercando di uscire dalla zona retrocessione. Il match è molto importante per entrambe le squadre e sarà trasmesso in diretta TV.

Chiuso il calciomercato invernale per il Bari è arrivato il momento di concentrarsi esclusivamente sul campo per cercare di tirarsi fuori da una situazione di classifica oggettivamente molto precaria.La compagine biancorossa, reduce dal pesante 0-3 subito in casa dal Palermo, dopo l'ultimo turno.

