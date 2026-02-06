Mamdani celebra il velo e islamizza New York Un' offesa alle iraniane

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di celebrare il velo come simbolo della sua amministrazione. La scelta ha scatenato reazioni forti, anche tra gli ambienti islamici della città. Molti considerano questa mossa come un’offesa alle donne iraniane, che in Iran rischiano la prigione o la violenza per aver rifiutato l’hijab. Mamdani, primo musulmano a sedere alla City Hall, ha aperto un dibattito acceso sulla libertà e i simboli religiosi in una delle città più grandi del mondo.

Un velo avvolge New York e la soffoca. È quello che il nuovo sindaco, Zohran Mamdani, il primo musulmano alla City Hall di quella che resta pur sempre la città più influente del mondo, ha deciso di celebrare provocando reazioni offese dagli stessi ambienti islamici della città, e soprattutto dei dissidenti iraniani nel momento in cui nel Paese degli ayatollah le donne vengono imprigionate, ferite e uccise proprio per aver rifiutato l'hijab e l'ideologia tossica che lo sostiene. Tutto ha avuto inizio con un endorsement postato su X qualche giorno fa dall'ufficio del sindaco di New York per gli Affari degli Immigrati: «Il 1° febbraio - vi si leggeva - è la #GiornataMondialeDelHijab! Oggi celebriamo la fede, l'identità e l'orgoglio delle donne e delle ragazze musulmane in tutto il mondo che scelgono di indossare l'hijab, un potente simbolo di devozione e celebrazione del patrimonio musulmano». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha deciso di celebrare la giornata internazionale del velo islamico, scatenando reazioni contrastanti sui social.

Nella città ancora scossa dagli attentati dell’11 settembre, Mamdani ha scelto di celebrare la giornata del velo islamico.

