Maltrattamenti all’asilo nido ferma condanna dell’Associazione Presidi

L’Associazione Presidi condanna duramente i maltrattamenti all’asilo nido emersi nelle ultime ore. Il presidente provinciale ha espresso netta condanna e si è detto vicino alle famiglie coinvolte. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico, che chiedono più controlli e maggiore attenzione per la tutela dei bambini. Le autorità stanno già indagando per fare luce sui fatti.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del presidente provinciale dell' Associazione Presidi, il Prof. Domenico Zerella Venaglia. I n merito alle notizie diffuse dalla stampa circa l'adozione di misure cautelari a carico di cinque insegnanti di un asilo nido di Benevento per maltrattamenti verso bambini iscritti in tale struttura educativa, la struttura provinciale dell'ANP Associazione Nazionale Presidi e Alte professionalità della scuola rimarca la estrema gravità dei fatti addebitati alle indagate, alcune delle quali appartenenti ad una congregazione religiosa che ha come proprio carisma "l'educazione e la formazione umana della gioventù".

