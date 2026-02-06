Maltempo | piove e torna l’acqua torbida

La pioggia intensa torna a colpire il sud pontino, portando di nuovo acqua torbida nei corsi d’acqua e sui terreni. La situazione si ripete dopo pochi giorni, come già successo più volte negli ultimi tempi. La gente si organizza per affrontare le strade allagate e i disagi che anche questa volta si fanno sentire.

Piove e torna l’acqua torbida nel sud pontino. Si ripete quanto accaduto già la scorsa settimana, come anche già altre volte in passato. In questi primi giorni di febbraio la provincia di Latina, come hanno spiegato gli esperti, è attraversata da una serie di perturbazioni che hanno portato abbondante precipitazioni. Ancora per oggi l’attenzione è alta sul territorio pontino dove, secondo l’avviso di condizioni meteo avverse emanato ieri dalla protezione civile regionale, è valida una allerta di colore arancione per criticità idraulica e una allerta gialla per critica idrogeologica. E i disagi per le abbondanti precipitazioni si stanno facendo sentire nel sud pontino, alle prese di nuovo con il fenomeno dell’acqua torbida.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Maltempo Pontino

Le piogge intense di questi giorni riempiono di problemi i residenti di Santa Barbara e dell’Ellera.

Oggi nella provincia di Latina si sono registrate piogge intense e condizioni di maltempo.

Ultime notizie su Maltempo Pontino

