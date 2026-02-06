Questa mattina nel Sannio, le raffiche di vento e le intense piogge hanno causato diversi disagi. Alberi sono caduti sulla rete stradale, bloccando alcune vie. I Vigili del Fuoco sono già al lavoro per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le strade. La perturbazione, che sta attraversando anche Lazio e Calabria, ha portato condizioni meteo avverse nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il maltempo, con forti raffiche di vento ed intense piogge, ha investito anche il Sannio nell’ambito di una perturbazione classificata con allerta meteo per ampie zone della fascia tirrenica nel Lazio e in Calabria. Questa notte e stata vissuta con numerose chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco per situazioni di pericolo che hanno provocato non pochi disagi. Due alberi, un particolare, caduti sulle sedi stradali in territorio di Ceppaloni e Cusano Mutri, hanno causato non pochi problemi agli automobilisti. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco questa mattina presto per liberare la strada e rendere nuovamente la circolazione percorribile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo nel Sannio, alberi sulla rete stradale: Vigili del Fuoco a lavoro

Nelle ultime ore, il Sannio ha registrato intense piogge che hanno causato allagamenti e esondazioni tra Limatola e Melizzano.

