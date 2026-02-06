Maltempo Italia bomba d’acqua | persone intrappolate e danni

Una forte ondata di maltempo ha investito l’Italia, provocando allagamenti e disagi in diverse regioni. La pioggia battente ha fatto straripare i fiumi e isolato alcune zone, lasciando molte persone intrappolate nelle loro case o in strada. I soccorritori sono al lavoro per mettere in sicurezza chi si trova in difficoltà e per rimuovere i danni causati dalla violenza delle acque.

Un'ondata di maltempo improvvisa ha trasformato la notte in un susseguirsi di emergenze, con piogge torrenziali che hanno colpito duramente diverse zone del Paese. In poche decine di minuti l'acqua ha iniziato a invadere strade e abitazioni, costringendo i cittadini a chiedere aiuto e mettendo sotto pressione i sistemi di soccorso. Le chiamate di emergenza si sono moltiplicate rapidamente, mentre le squadre operative lavoravano senza sosta per fronteggiare allagamenti e situazioni di pericolo. In alcune aree l'acqua ha raggiunto livelli impressionanti, rendendo impossibile l'accesso a locali al piano terra e mettendo in difficoltà chi si trovava in strada in quelle ore.

