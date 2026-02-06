Maltempo frana in Costiera Amalfitana | la Regione interviene per la messa in sicurezza

Durante la notte, una frana si è verificata a Cetara a causa delle intense piogge. La Regione ha già inviato squadre sul posto per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi. Le precipitazioni degli ultimi giorni hanno provocato una saturazione del terreno, rendendo la zona fragile. Sul posto ci sono vigili del fuoco e tecnici che stanno monitorando la situazione e lavorando per limitare i danni. Nessuno è rimasto ferito finora, ma le autorità invitano i cittadini a restare lontano dalle zone a rischio.

Tempo di lettura: 2 minuti "Le intense precipitazioni che hanno interessato la Costiera Amalfitana hanno fatto registrare a Cetara, durante la notte, circa 90 millimetri di pioggia, che si sono sommati ai 60 millimetri caduti nella giornata precedente, determinando una possibile saturazione dei suoli". Lo ha spiegato l'assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, dopo aver sentito il direttore generale Italo Giulivo, che si è immediatamente recato sul posto per effettuare un sopralluogo tecnico insieme al Genio Civile. "Il movimento franoso sulla Statale 163 (cd. Amalfitana) si è verificato all'altezza di due tornanti, causando la caduta di materiale sulla carreggiata e rendendo necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza e la pronta transitabilità della strada.

