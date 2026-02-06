Il maltempo continua a colpire le regioni italiane, e in Costiera Amalfitana la situazione è critica. Pioggia intensa e frane hanno provocato il distacco di un costone di roccia sulla statale 163, la strada che collega Vietri e Cetara. La strada è stata chiusa al traffico e si sta lavorando per mettere in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito, ma i disagi sono tanti per chi deve spostarsi in zona.

Il maltempo spacca in due la Costiera Amalfitana: a causa delle abbondanti piogge, un costone di roccia è franato sulla statale 163, la strada che unisce Vietri e Cetara. Massi e terreno sono caduti sulla carreggiata, fortunatamente non si registrano feriti. Disagi anche nel centro città di Salerno, dove, a seguito della pioggia, si è aperta una grossa buca nell'asfalto, che ha creato problemi alla viabilità cittadina. Scendendo ancora più a Sud, resta critica la situazione in gran parte della Calabria. A causa della forte ondata di maltempo, è allerta arancio anche nel Lazio. Diverse precipitazioni sono attese anche nel resto del Paese: tra Centro e Sud Italia, è allerta gialla in 11 regioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, allerta meteo in diverse regioni

Un nuovo fronte di maltempo si avvicina alle regioni italiane, portando con sé precipitazioni intense e nevicate in alcune aree.

