Maltempo a Fiano Romano il vento scoperchia il tetto di una palazzina

Un forte vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina a Fiano Romano. Le squadre di soccorso sono intervenute subito, ma per ora non si registrano feriti gravi. La pioggia intensa e il vento forte hanno causato diversi disagi in tutta la zona, con alcune strade allagate e alberi abbattuti. La situazione resta sotto controllo, mentre i residenti cercano di mettere in sicurezza le proprie case.

Roma, 6 febbraio 2026 – La bomba d’acqua che si è abbattuta sul territorio di Roma e provincia ha messo sotto pressione la macchina dei soccorsi. Dalla mezzanotte di oggi 6 febbraio, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma ha portato a termine oltre 100 interventi, in risposta alle numerose richieste arrivate in Sala Operativa a causa del maltempo. Le chiamate hanno riguardato situazioni legate a allagamenti e criticità provocate dal vento e dalla pioggia: abitazioni, cantine e attività commerciali interessate dall’acqua, segnalazioni per danni strutturali, oltre a interventi per alberi caduti e rami pericolanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Fiano Romano

Paura a Fiano Romano nella notte tra il 5 e il 6 febbraio.

A Castelfiorentino, il crollo del tetto di una palazzina ha reso necessario l’evacuazione di cinque famiglie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fiano Romano

Argomenti discussi: Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, tutti gli aggiornamenti; Maltempo, vento scoperchia tetto di una palazzina vicino Roma; I pini vanno sostituiti. Svolta del Campidoglio dopo crolli e incidenti a causa del maltempo.

Maltempo, vento scoperchia tetto di una palazzina vicino Roma(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Vigili del fuoco al lavoro stamattina a Fiano Romano, vicino Roma, per la messa in sicurezza di una palazzina dove, a causa del forte vento, si è scoperchiato il tetto. Oltre c ... msn.com

Maltempo a Roma, da mezzanotte oltre 100 interventi dei Vigili del FuocoROMA (ITALPRESS) – Dalla mezzanotte oltre 100 interventi portati a termine in tutta la provincia di Roma dai vigili del fuoco, la maggior parte per allagamenti e alberi pericolanti. italpress.com

Costume Carnevale Monster &Co Disney Store 2/3A Codice: 125862 - Prezzo: 12 € Per disponibilità ed acquisto: https://www.secondamanina.it/ricerca_prodotti/fianoromanodescrizione_prodotto&title=125862 facebook