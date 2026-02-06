Malpensa la strana mattinata dell’aeroporto | Terminal 1 in lockdown per l’atterraggio del vicepresidente Vance e della delegazione Usa

Questa mattina Malpensa si sveglia sotto stretta sorveglianza. Il Terminal 1 è stato messo in lockdown per l’arrivo del vicepresidente americano Vance e della sua delegazione. L’aeroporto, normalmente movimentato, si riempie di volanti e forze dell’ordine, mentre alcuni passeggeri devono aspettare in modo più tranquillo del solito. Nessun volo è stato cancellato, ma l’atmosfera è diversa, più tesa.

Malpensa (Varese) – Malpensa blindata. Nel principale aeroporto del Nord Italia non è stata una mattina come le altre. L'arrivo dei massimi rappresentanti degli Stati Uniti in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina ha richiesto misure di sicurezza straordinarie. Poco dopo le 10 del mattino l'Air Force Two tocca la pista. L'aeroporto va in "lockdown". Porte chiuse, transiti bloccati, vetrate presidiate. A scendere dall'aereo è il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, accompagnato dalla moglie Usha e dai figli. Non c'è folla, non ci sono strette di mano improvvisate: Vance viene prelevato direttamente in pista, inghiottito dal cordone del servizio di sicurezza americano e italiano.

