Malore alla guida morto 36enne

Questa sera a Salò, un uomo di 36 anni, Stefano Ferrari, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, Ferrari ha avuto un malore mentre era alla guida e non è riuscito a controllare l’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Si chiamava Stefano Ferrari, aveva 36 anni ed era originario di Salò l’uomo che ha perso la vita nella serata di mercoledì, in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Agnosine, in località Fondi. Ferrari era uscito di casa intorno alle 19.30 a bordo della sua Audi per una semplice commissione: andare a prendere le pizze. Un tragitto breve, che però non si è mai concluso. A dare l’allarme è stata la compagna che, non vedendolo rientrare dopo circa un’ora e non riuscendo a contattarlo al telefono, ha iniziato a preoccuparsi. Dopo aver provato a chiamare amici e conoscenti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore alla guida, morto 36enne Approfondimenti su Stefano Ferrari Colto da un malore alla guida, i soccorsi non bastano: morto 55enne Un uomo di 55 anni è deceduto dopo aver avuto un malore alla guida. Malore alla guida, accosta prima dello schianto: così è morto Pietro Maestri Questa mattina a Calcinato, un uomo di 74 anni ha perso il controllo dell’auto a causa di un malore. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Stefano Ferrari Argomenti discussi: Malore alla guida, accosta prima dello schianto: così è morto Pietro Maestri - BresciaToday; Malore alla guida per un 30enne: il tamponamento, poi la tragedia; Malore mentre è alla guida del trattore, muore un uomo; Malore alla guida: Stefano Ferrari è stato trovato morto in auto dalla compagna. Malore fatale alla guida: 54enne bergamasco muore a BusnagoBergamo. Un uomo di 54 anni, Antonio Vimercanti, di Dalmine, è morto nella mattinata di giovedì 5 agosto in seguito ad un malore fatale accusato mentre si trovava alla guida della sua auto a Busnago, ... bergamonews.it Malore improvviso alla guida, poi lo schianto spaventoso: morto a soli 36 anniTragedia nella serata di mercoledì ad Agnosine, in località Fondi, dove un uomo di 36 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 21. L’uomo era alla guida della sua ... bresciatoday.it Malore mentre guida trattore, muore 68enne link nel primo commento facebook Foggia, uomo ha un malore mentre guida e invade la pista ciclabile per 30 metri: in ospedale x.com

