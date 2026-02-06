Sam Raimi torna a spingere sull’acceleratore. Dopo il successo di “Send Help”, il regista americano si prepara a rifare un classico degli anni Settanta, un horror che mette i brividi. Le riprese sono in corso e il film promette di essere ancora più disturbante.

Il maestro del brivido Sam Raimi sta vivendo un momento d’oro. Mentre il suo ultimo thriller, Send Help, sta già facendo discutere il pubblico nelle sale, emergono dettagli succosi sul suo prossimo progetto: il ritorno sul grande schermo di un classico dell’horror psicologico degli anni ’70. “Send Help”: Il ritorno di Raimi con Rachel McAdams e Dylan O’Brien. Attualmente al cinema, Send Help segna il ritorno di Raimi a atmosfere hitchcockiane. Il film vede Rachel McAdams e Dylan O’Brien bloccati su un’isola deserta. Quella che inizia come una lotta per la sopravvivenza tra un capo arrogante e un’impiegata sfruttata, si trasforma rapidamente in un incubo di follia e violenza, ribaltando totalmente le gerarchie di potere. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Magic: Sam Raimi dopo “Send Help” prepara il remake dell’incubo del ventriloquo!

Approfondimenti su Sam Raimi Send Help

