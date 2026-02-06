Maggioranza l’ora della verità Totonomi | spunta il civico mister X E porta sbattuta ai vannacciani

La tensione cresce tra i partiti di centrodestra. Questa mattina si è fatto avanti il civico mister X, un nome che ha subito attirato l’attenzione e ha scatenato discussioni. Mentre i leader si preparano alla sfida, si fa strada l’idea di un fronte compatto per presentarsi alle elezioni comunali. La partita è aperta e ogni mossa conta.

di Francesco Ingardia Centrodestra alle porte coi sassi. L’ordine del giorno sarebbe invero uno e uno solo: individuare un profilo condiviso con la postura giusta da candidato sindaco e partire a testa bassa con la campagna elettorale. Invece no, perché il convitato di pietra del vertice (rigorosamente online) dei quadri regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati non può che essere il ’lodo-Vannacci’. Che fare con Futuro Nazionale, come interfacciarsi con i luogotenenti del generale? Questo il dilemma. Rebus non da poco, perché a monte la separazione consensuale tra l’europarlamentare e Matteo Salvini rischia a valle di frammentare il centrodestra, lasciando per strada quel tanto percentuale che potrebbe, magari in un ballottaggio testa-testa col centrosinistra, costringere al cambio di colore e di inquilino a Palazzo Cavallo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Dopo la risoluzione consensuale del contratto, Domenico Riccipetitoni lascia il ruolo di allenatore dello Young Santarcangelo, con la collaborazione del suo vice Manuel Pignatelli.

