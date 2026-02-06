Maggioranza liquefatta ma nessuno vuole sfiduciare la sindaca Episcopo | La città chiede un cambio di passo

La città si trova in una situazione di stallo politico. La maggioranza sembra liquefatta, ma nessuno vuole aprire la crisi e sfiduciare ufficialmente la sindaca Maria Aida Episcopo. Intanto, l’assenza di segnali concreti di cambiamento si fa sentire: la gente chiede un passo diverso, ma i politici preferiscono non rischiare.

Crisi conclamata al Comune di Foggia, non si può più nascondere la polvere sotto al tappeto. Le principali forze politiche invocano l'azzeramento della Giunta Nessuno ha intenzione di sfiduciare la sindaca Maria Aida Episcopo nel campo largo, per quanto l’assenza sia essa stessa un atto di sfiducia. Non andranno a casa, come pure auspicato dal centrodestra. La diretta interessata, pubblicamente, ha scartato anche l’ipotesi di un coup de théâtre: non rassegnerà le dimissioni. Ma il segnale arrivato nel Consiglio comunale di oggi dai banchi della maggioranza è inequivocabile, più di ogni richiesta formalizzata dai principali partiti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Le forze politiche del campo largo progressista si preparano a chiedere ufficialmente alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, di incontrarli.

