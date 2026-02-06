maestra federica il web insegna

Nella sua scuola elementare di Roma, la Maestra Federica, nome di battesimo Maria Federica De Gasperis, si fa conoscere anche online. Da anni insegna tra i banchi, ma è sui social che ha conquistato un vasto pubblico, condividendo il suo modo di fare scuola e di comunicare con i bambini. La sua presenza digitale cresce giorno dopo giorno, portando la sua esperienza anche oltre le aule.

Si chiama Maria Federica De Gasperis, ma per tutti è Maestra Federica. Nella sua scuola elementare di Roma, dove insegna da diversi anni, ma anche e soprattutto sui social, dove è seguitissima. E lo dicono i numeri: tra YouTube, Facebook, Instagram e Tik Tok i follower sono oltre due milioni; il che fa di lei anche un’influencer e una content creator. Un cammino iniziato qualche anno fa e che l’ha portata in breve tempo a diventare un vero e proprio fenomeno social. "Sono uscita dall’aula fisica per approdare su quella virtuale – spiega – perché ho capito che i social potevano essere un eccellente canale di divulgazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il riassunto #maestra #grammatica #riassunto

Maestra Federica. . File pdf 100 tabelline al primo commento #divisioni #matematica #scuolaprimaria #maestra #strumenticompensativi facebook