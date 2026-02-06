Machac domina i ritiri con 10 gol dal 2024 | il re dei rigori in campo

Tomas Machac si prende la scena nel circuito maschile, con dieci ritiri in tre anni. Nessuno come lui. Domenica ha lasciato il campo per l’ennesima volta, confermando il suo record di abbandoni. I tifosi sono ormai abituati alle sue uscite improvvise, che spesso cambiano l’andamento dei tornei. In tre stagioni, Machac ha dimostrato di essere il re dei ritiri, lasciando il segno anche con i rigori, dove ha segnato più gol di tutti.

**Tomas Machac, “Re dei ritiri” nel circuito maschile: 10 abbandoni in tre anni, nessun altro come lui.** A due passi dal termine di un match, in un’atmosfera di comando e controllo, il ceco Tomas Machac ha abbandonato il campo. E così, senza ulteriori indugni, ha concluso la propria partita contro Arthur Géa, francese dell’ATP 250 di Montpellier. Non per la paura o per un colpo di testa, bensì per un motivo ormai ormai comune: il ritiro. È il sesto forfait in 12 mesi, il sesto abbandono in 12 mesi, il sesto momento in cui l’eccezionale colpitore della scuola ceca ha preferito lasciare il campo alla fine di un incontro, anche quando era in condizioni di vincere.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Machac Ritiri

Lautaro Martinez rappresenta molto più di un semplice attaccante per l’Inter: è un punto di riferimento interno ed esterno al campo.

Nella partita di Cagliari, la Juventus, dopo aver ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese, subisce una sconfitta inaspettata per 1-0, grazie al gol di Mazzitelli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La diretta odierna dopo una nottata piena di tennis a Melbourne. Jannik Sinner va a un passo dal k.o. fisico e si salva anche grazie allo stop per il caldo eccessivo, Lorenzo Musetti doma Thomas Machac e Luciano Darderi firma l’impresa contro Karen Khacha facebook