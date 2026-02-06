Ma quello… Apertura Olimpiadi l’arrivo a sorpresa di Sergio Mattarella con il pluricampione

Milano si anima con un’entrata a sorpresa. Sergio Mattarella arriva allo stadio San Siro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La sua presenza sorprende il pubblico, mentre lo stadio si illumina per un evento che promette di essere memorabile.

Milano si accende e lo stadio San Siro diventa un anfiteatro di luci per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’idea guida è quella dei “Giochi diffusi”: una festa che unisce città e montagne, con atleti e pubblico collegati tra Milano, Cortina, Livigno e Predazzo, come un’unica grande scena. Sul prato, la scaletta fa sfilare volti e simboli: Laura Pausini intona l’ inno, mentre Pierfrancesco Favino porta in scena la poesia “L’Infinito” di Leopardi, accompagnato dal celebre violinista Giovanni Zanon. E tra tribune e passerelle non mancano i vip: sportivi e star arrivati per una notte da “mondovisione”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti partecipando come spettatore e regalando un momento speciale.

