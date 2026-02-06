L' uomo invisibile che ha guadagnato mezzo miliardo in pochi giorni scommettendo contro l' argento

L’oro e l’argento sono in subbuglio. Dopo aver registrato un balzo incredibile, i prezzi sono improvvisamente crollati, lasciando gli investitori senza parole e in preda al panico. Un uomo, definito invisibile, ha guadagnato mezzo miliardo di euro in pochi giorni scommettendo contro il mercato dei metalli preziosi. La Borsa trema, mentre i mercati cercano di capire cosa stia succedendo.

