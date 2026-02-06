Donald Trump ha pubblicato un video sul suo social Truth in cui mostra Barack e Michelle Obama rappresentati come scimmie. La scena ha scatenato molte reazioni, con critiche e proteste da parte di chi considera l’immagine offensiva. L’ex presidente ha deciso di condividere il video senza commenti, alimentando ulteriormente il dibattito. La vicenda riaccende le tensioni tra le due fazioni politiche e riporta al centro della discussione le pratiche sui social network.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un video nel quale l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle sono ritratti con le sembianze di due scimmie. Si tratta di pochi frame alla fine di una clip che parla dei presunti brogli alle elezioni presidenziali del 2020, che videro Trump soccombere rispetto a Joe Biden. Al termine del filmato compaiono improvvisamente per 2 secondi i volti sorridenti dei due coniugi Obama sovrapposti sui corpi di due scimmie. In sottofondo si distingue la famosa canzone “The lion sleeps tonight”, che parla della vita degli animali nella giungla. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ultima di Trump: condivide un video con gli Obama ritratti come scimmie

Approfondimenti su Trump Obama

Ultime notizie su Trump Obama

