Luka Doncic esce nel primo tempo contro i 76ers allarme per il bicipite femorale
Luka Doncic ha lasciato il campo nel primo tempo della partita contro i 76ers. L’azzurro dei Dallas Mavericks si è infortunato al bicipite femorale e si è visto molto frustrato mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. I primi esami parlano di un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori nelle prossime partite. La squadra dovrà ora fare i conti con questa possibile assenza.
Luka Doncic visibly frustrated on the way to the locker room after injuring what appears to be his hamstring. Una serata di grande spettacolo si è trasformata in una situazione incerta intorno a Luka Doncic. I Los Angeles Lakers hanno prevalso sui Philadelphia 76ers con il punteggio di 119-115, ma l’attenzione è rimasta rivolta all’infortunio dell’astro dei padroni di casa. Doncic ha lasciato il campo zoppicando a ridosso della fine del secondo quarto e non ha più riacceso il cronometro sul parquet. La squadra ha gestito la situazione senza il proprio leader, confermando una fase di consolidamento tattico guidata da LeBron James e Austin Reaves. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
