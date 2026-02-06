Luka Doncic ha lasciato il campo nel primo tempo della partita contro i 76ers. L’azzurro dei Dallas Mavericks si è infortunato al bicipite femorale e si è visto molto frustrato mentre si dirigeva verso gli spogliatoi. I primi esami parlano di un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori nelle prossime partite. La squadra dovrà ora fare i conti con questa possibile assenza.

Luka Doncic visibly frustrated on the way to the locker room after injuring what appears to be his hamstring. Una serata di grande spettacolo si è trasformata in una situazione incerta intorno a Luka Doncic. I Los Angeles Lakers hanno prevalso sui Philadelphia 76ers con il punteggio di 119-115, ma l’attenzione è rimasta rivolta all’infortunio dell’astro dei padroni di casa. Doncic ha lasciato il campo zoppicando a ridosso della fine del secondo quarto e non ha più riacceso il cronometro sul parquet. La squadra ha gestito la situazione senza il proprio leader, confermando una fase di consolidamento tattico guidata da LeBron James e Austin Reaves. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Luka Doncic esce nel primo tempo contro i 76ers, allarme per il bicipite femorale

Approfondimenti su Luka Doncic 76ers

In questa partita, Luka Doncic ha dimostrato tutta la sua abilità, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Chicago Bulls.

Vanja Milinkovic-Savic si aggiunge alla lista degli infortunati, con un’elongazione al bicipite femorale della coscia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Luka Doncic 76ers

Argomenti discussi: Luka Don?i? esce contro i 76ers: fastidio alla coscia sinistra, previsti accertamenti; Los Angeles Lakers, allarme Luka Doncic: esce nel 1° tempo contro i 76ers, MRI al bicipite femorale; Detroit passa a Golden State, Denver ferma i Clips; Lakers - Sixers: Reaves da 35 punti spacca tutto, ma l’infortunio di Doncic fa tremare Hollywood.

Come Luka Doncic ha cambiato i Los Angeles Lakers. E viceversaIl 2 febbraio del 2025 la trade che portava Luka Doncic da Dallas a Los Angeles lasciava increduli tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Ora, dopo un anno trascorso in gialloviola, è possibile ... sport.sky.it

Luka Doncic, la nuova dieta, ha perso 15 chili. Il digiuno dalle 20 alle 12: niente glutine, proteine e latte di mandorla. Vuole prendersi i LakersA man in a mission, dicono dall’altra parte dell’oceano. Un uomo in missione, Luka Doncic, al lavoro per prendersi definitivamente i Lakers dopo i primi mesi di apprendistato all’ombra di LeBron James ... corriere.it

Si è parlato per mesi di come lo scambio tra Anthony Davis e Luka Doncic fosse da considerare uno dei peggiori nella storia della NBA, ma dopo il passaggio di AD ai Washington Wizards (dopo appena 29 partite giocate con i Mavericks) si può dire che è ulte facebook

NBA - TRADE ALERT I Los Angeles Lakers regalano un tiratore a Luka Doncic: da Atlanta arriva Luke Kennard in cambio di Gabe Vincent e una futura seconda scelta 2032 La Dead-Line chiederà stasera alle 21 italiane x.com