L’Ucraina resta sotto pressione. Trump, con le sue mosse, rafforza l’accordo con Putin, mantenendo il paese nell’ombra. Nel caos che Trump alimenta con Iran, Venezuela e Gaza, l’Ucraina sembra ormai un dettaglio, già compromessa da accordi che favoriscono gli interessi degli Stati Uniti e della Russia. La situazione rimane tesa, e il paese si trova ancora una volta a fare i conti con una strategia che sembra più mirata a proteggere le potenze coinvolte che a tutelare la stabilità locale.

Nel caos pianificato di Trump con tre fronti di ulteriore conflitto o di pseudo-pacificazione sotto l’egida di un raggelante Board of Peace – rispettivamente Iran, Venezuela e Gaza – è naturale che l’Ucraina, dove “il pacificatore” ha già messo in sicurezza i suoi interessi prioritari con il contratto capestro su terre rare e materiali critici, scivolasse in ultima posizione. E’ il conflitto che doveva essere risolto dal factotum globale in una manciata di ore o tutt’al più giorni e che dura da ormai quattro anni. E che, ancora più drammaticamente nell’ultimo anno, quello della golden age, ha registrato addirittura un terzo in più di morti civili che purtroppo sembrano avere molto meno appeal di quelli palestinesi sulle opinioni pubbliche occidentali e più che mai su quelle italiane, particolarmente “strabiche” a sinistra non meno che a destra, come ha rilevato recentemente e puntualmente, in solitudine, Paolo Flores d’Arcais. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ucraina resta sotto ricatto di Trump che rafforza l’intesa con Putin per personale opportunismo

Recenti sviluppi in Ucraina vedono Trump incontrare Zelensky e mantenere conversazioni telefoniche con Putin, segnalando un interesse per un possibile accordo.

