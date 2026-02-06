Luci a San Siro forse per l’ultima volta | dopo la cerimonia delle Olimpiadi si penserà alla demolizione

Questa sera il stadio di San Siro si illumina ancora, ma potrebbe essere l’ultima volta. Dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, i riflettori si spengneranno definitivamente e il Meazza potrebbe essere demolito. La città si prepara a salutare un simbolo del calcio e dello sport, mentre gli operai cominciano a sgomberare il campo e i tifosi si chiedono se torneranno mai più.

Luci a San Siro, ancora una volta. E questa sera ce ne saranno anche più del solito. Già, perché non possono certo bastare quei riflettori che illuminano il prato del Meazza nei fine settimana per accompagnare uno degli eventi più memorabili che Milano si trova a ospitare da svariati decenni a questa parte: la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Per l’inizio ufficiale dei Giochi Invernali, San Siro si trasformerà in un palcoscenico mondiale con capi di Stato, star internazionali e, ovviamente, gli sportivi. Eppure, tra giochi di luce e sinfonie, c’è un alone di nostalgia che accompagna la cerimonia di apertura.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su San Siro

Andrea Bocelli prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano.

Mariah Carey sarà protagonista della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, esibendosi dal palco di San Siro.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verso Milano Cortina: niente sold out a San Siro, ma la macchina olimpica è partita

Ultime notizie su San Siro

Argomenti discussi: Milano-Cortina, gli occhi del mondo su San Siro: una notte di stelle e di campioni; Luci a San Siro... per la cerimonia: da Milano il via ai Giochi olimpici invernali; E la tempesta ci sorprese, recital tra musica e parole: nel Salento l'omaggio a Roberto Vecchioni; Luci a San Siro Cosa vedremo nella Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Luci a San Siro: iniziano le Olimpiadi invernali 2026MILANO - Quando stasera si accenderanno i fari di San Siro – che per una notte solenne si fa chiamare San Siro Olympic Stadium, come un vecchio campione ... sportlegnano.it

Pagina 2 | San Siro, vestiti elegante! È l’ultima grande notte di tante: da Bob Marley a David Bowie, dal papa al pugilatoNon solo concerti ed eventi di spessore nazionale e internazionale, il Meazza ha ospitato anche Europei e Mondiali. Ma con il nuovo impianto di Milan e Inter è destinato a sparire ... tuttosport.com

il mattino di Padova. . LA CERIMONIA DI APERTURA / Milano Cortina 2026, conto alla rovescia per la Cerimonia di Apertura. L’evento inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali si terrà questa sera allo stadio San Siro di Milano e, per la prima volta nella storia ol facebook

Oggi era previsto a Milano pioggia e grigio. C’è un sole splendido, 15 gradi, il cielo pulito. E capisco che mettiate in mezzo la scienza. Ma mi pare ovvio che Sant’Ambrogio e San Siro abbiano interceduto per uno dei giorni più belli della storia di Milano #Milan x.com