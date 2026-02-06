Lucca strage da monossido di carbonio il civico sbagliato rallenta i soccorsi | si indaga per omicidio colposo

Una famiglia di Lucca ha perso la vita a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. I soccorsi sono arrivati in ritardo perché il figlio ha dato il numero sbagliato durante la telefonata al 112, facendo perdere minuti fondamentali. La procura indaga ora per omicidio colposo.

Il numero errato fornito dal figlio durante la telefonata al 112 avrebbe confuso e fatto perdere minuti decisivi. Aperta un’inchiesta per omicidio colposo plurimo, mentre il vescovo di Lucca si esprime sulla tragedia Quattro persone della famiglia Kola sono morte a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio all’interno della loro abitazione di Rughi, provincia di Lucca. Secondo le prime ricostruzioni, il ritardo dei soccorsi potrebbe essere risultato fatale. La causa sarebbe un’indicazione errata del numero civico fornita al telefono al momento della richiesta di aiuto. Nello specifico, la segnalazione sarebbe partita dall’interno dell’abitazione, quando i componenti della famiglia stavano già accusando i gravi malori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La sera del 4 febbraio, a Rughi, frazione di Porcari, una famiglia intera ha perso la vita a causa del monossido di carbonio.

