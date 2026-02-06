Da Gallarate, amici e parenti continuano a cercare Luca Salvalalio, scomparso dal 3 febbraio. Dopo tre giorni senza tracce, stanno chiedendo aiuto a chiunque possa averlo visto o avere informazioni sulla sua posizione. La famiglia è in ambascia e spera in una svolta.

Gallarate (Varese), 6 febbraio 2026 – Luca Salvalalio (Potty, per gli amici) manca da casa ormai da tre giorni: parenti e amici lo cercando, attendono con ansia notizie e segnalazioni. Il 38enne di Gallarate è uscito di casa, in zona via Battisti, il mattino di tre giorni fa, il 3 febbraio appunto. Non si è presentato al lavoro e non è mai più tornato a casa. È uscito con uno zaino scuro ma senza cellulare. Ha gli occhiali da vista, come in foto, e potrebbe essere in stato confusionale perché non ha con sé la sua terapia farmacologica. L’uomo – che è alto un metro e 68 e ed è magro – era alla guida di una Panda grigia targata GC156DB. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luca Salvalalio scomparso da Gallarate dal 3 febbraio: l’appello di amici e parenti

