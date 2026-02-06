Luca Nardi si ferma ai quarti di finale dell’ATP250 di Montpellier. Dopo aver battuto avversari difficili, il giovane italiano non riesce a superare il turno contro Damm, che lo batte in due set. La sua corsa nel torneo si ferma qui, lasciando spazio a un’uscita senza troppi rimpianti.

Termina ai quarti di finale l’avventura di Luca Nardi nell’ ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor francese, il pesarese (n.106 ATP) è stato sconfitto dallo statunitense Martin Damm (n.160 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-6 (8) in 1 ora e 25 minuti di gioco. In questa partita, la differenza è stata determinata dalla resa al servizio dei due giocatori. Lo statunitense, grazie alle sue curve mancine, è riuscito costantemente a trovare soluzioni efficaci, mentre Nardi è andato in difficoltà quando ha dovuto servire la seconda. Sarà quindi Damm a confrontarsi con il francese Adrian Mannarino in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luca Nardi si ferma nei quarti di finale a Montpellier. Vince Damm in due set

Luca Nardi batte Basilashvili in due set e si qualifica per i quarti di finale dell'Open Occitanie 2026 a Montpellier.

Nardi batte Cobolli nel derby e vola ai quarti di finale dell'ATP di Montpellier.

Luca Nardi si ferma nei quarti di finale a Montpellier. Vince Damm in due setTermina ai quarti di finale l'avventura di Luca Nardi nell'ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor francese, il pesarese (n.106 ATP) è stato sconfitto dallo statunitense Martin Damm (n.160 del mondo)

Luca Nardi ai quarti a Montpellier: storia e curiosità sul pesareseLuca Nardi nasce a Pesaro il 6 agosto del 2003. Il padre Dario, notaio in uno studio della città, gli trasmette la passione per lo sport

