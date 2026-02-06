Questa mattina, la notizia della morte di Luca Giurato ha sconvolto i fan e i colleghi della tv italiana. Dopo una lunga battaglia, il noto giornalista e personaggio televisivo si è spento, lasciando un vuoto nel cuore di molti. La famiglia ha confermato che Giurato aveva 79 anni e che il suo dolore più grande era la perdita della moglie Daniela Vergara, scomparsa qualche tempo fa. È stato un addio silenzioso, ma il suo ricordo resterà vivo tra chi lo ha seguito e amato per decenni.

Era l’11 settembre 2024 quando il mondo della televisione italiana ha dovuto dire addio a Luca Giurato, uno dei volti più conosciuti e amati del piccolo schermo. Autorevole ma anche autoironico, Luca Giurato è stato al timone di numerosi salotti televisivi e, nel corso della carriera, ha saputo ridere dei suoi inciampi e dei suoi errori linguistici, dimostrando di non essere solo un grande professionista ma anche una persona alla mano. Ed è questo il ritratto che di lui fa la moglie Daniela Vergara, seduta sul divano de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Nelle parole della giornalista Daniela Vergara si nota subito la malinconia e il dolore per l’assenza del marito, con cui ha condiviso circa quarant’anni della sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luca Giurato, il ricordo straziante della moglie Daniela Vergara

Approfondimenti su Luca Giurato

Caterina Balivo torna con un nuovo appuntamento de La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai1.

Daniela Vergara piange ricordando Luca Giurato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Luca Giurato

Argomenti discussi: Luca Giurato, il ricordo in lacrime della moglie: Non siamo riusciti a dirci tutto. Lui era la mia tavolozza dei colori; Daniela Vergara in lacrime: Luca Giurato era la mia tavolozza di colori. Il difetto più grande? Si faceva perdonare tutto; La Volta Buona, le pagelle del 5 febbraio: le lacrime di Daniela Vergara su Luca Giurato (9) e il ricordo corale di Fabrizio Frizzi (8); Luca Giurato, la moglie ricorda la sua morte e Caterina Balivo scoppia in lacrime su Rai 1: Ci conoscemmo al telefono.

Luca Giurato, il ricordo straziante della moglie Daniela VergaraOspite di Caterina Balivo, Daniela Vergara ha ricordato con amore e dolore il marito Luca Giurato, con cui è stata insieme per circa quarant’anni ... msn.com

Daniela Vergara commossa ricorda Luca Giurato: Era la mia tavolozza di coloriIl toccante ricordo della moglie di Luca Giurato, Daniela Vergara a La Volta Buona: il racconto di un amore lungo quarant'anni nato tra le scrivanie di ... novella2000.it

Leggo. . A La volta buona arriva per la prima volta Daniela Vergara, vedova di Luca Giurato, e lo fa con la voce rotta ma lo sguardo lucido. È la sua prima intervista dopo la scomparsa del marito, l’uomo con cui ha condiviso più di quarant’anni di vita, lavoro, co facebook

“Mi manca tutto di lui, anche i difetti”. A #LVB le parole commosse di Daniela Vergara, la vedova di Luca Giurato x.com