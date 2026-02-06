Lottatore di thai boxe muore dopo l’allenamento in palestra | la Procura indaga per omicidio colposo

Un uomo di 40 anni è morto poco dopo aver finito l’allenamento in una palestra sulla Cassia, a Roma. La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e adesso cerca di capire se ci siano colpevoli. L’uomo si era sentito male subito dopo aver concluso l’allenamento e non ce l’ha fatta. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c’è stato niente da fare. Ora si aspetta di scoprire cosa abbia provocato il malore fatale.

Si è sentito male dopo aver concluso il suo allenamento e ora si cercano eventuali responsabili per la morte di un 40enne in un centro sportivo sulla Cassia, a Roma. L’uomo godeva di buona salute e praticava la disciplina del Muay thai, anche nota come boxe tailandese. È stata aperta un’inchiesta: tra le ipotesi c’è la possibilità che l’atleta abbia ricevuto un colpo così violento da risultare poi fatale, magari non aveva indossato le protezioni adeguate. L’episodio è avvenuto lo scorso mercoledì 4 febbraio. A seguito del malore che lo ha colpito in palestra, il lottatore è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ ospedale Sant’Andrea ma non c’è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

