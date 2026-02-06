Lotta al Cyberbullismo | Wind Tre amplia la rete di scuole con Mabasta Un adolescente su cinque è vittima

Un adolescente su cinque in Italia ha subito atti di bullismo, sia online che di persona, nell’ultimo anno. La compagnia telefonica ha deciso di collaborare con l’associazione Mabasta per ampliare il numero di scuole coinvolte nella lotta al cyberbullismo. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e insegnanti e offrire strumenti concreti per riconoscere e contrastare il minaccioso fenomeno. La situazione rimane preoccupante, ma ora ci sono più iniziative sul campo per affrontarla.

Un adolescente su cinque in Italia dichiara di aver subito atti di bullismo, online o offline, nell'ultimo anno. Un dato allarmante, emerso dall'ultima rilevazione Istat di giugno 2025, che evidenzia un'urgenza educativa non più rimandabile. È in questo scenario che, alla vigilia della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo del 7 febbraio, Wind Tre annuncia un significativo potenziamento del proprio impegno nelle scuole italiane. L'azienda di telecomunicazioni ha deciso di estendere la collaborazione con Mabasta (Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti Adolescenti), una realtà nata dal basso che da dieci anni combatte il fenomeno attraverso un metodo innovativo: l'educazione peer-to-peer, ovvero tra pari.

