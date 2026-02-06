L' orrore moralista che mette alla gogna un vescovo

La visita del cardinale Giuseppe Bertello ad Alessandria ha suscitato molte reazioni. Due settimane fa, i giornali locali e nazionali hanno dedicato ampio spazio all’evento, che ha attirato l’attenzione della comunità. La presenza del cardinale, che si è recato in città per un’ispezione, ha acceso un dibattito acceso sui temi religiosi e morali. Ma dietro le quinte, si sono scatenate polemiche e critiche, alimentate da un clima di moralismo estremo che mette in discussione il ruolo stesso della Chiesa e dei suoi rappresentanti

La campagna di stampa contro il vescovo di Alessandria, reo di "guidare la Tesla" e di "fare sport". Avrebbe pure sfrattato i frati, che però smentiscono Sinodo tedesco, atto finale. In gioco c'è l'unità con il Papa e la fedeltà a Roma Un paio di settimane fa, sulla Stampa di Torino e sull'edizione locale di Repubblica, è stato dato ampio risalto alla visita apostolica del cardinale Giuseppe Bertello ad Alessandria, con l'obiettivo – si racconta – di indagare sulle spese e sui conti della diocesi retta da mons. Guido Gallese. Pagine di inchieste, di sussurri e mormorii che dovrebbero portare – perché questo è il fine non dichiarato del Watergate del Basso Piemonte – alla sostituzione del vescovo.

