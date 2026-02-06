Quando gli atleti arrivano in Italia, pensano di vedere tutto, tranne l’oro al bidet. Sembra incredibile, ma questa è la novità che sta facendo parlare di sé: una scena che nessuno si aspettava, con gli atleti olimpici che si trovano davanti a un’immagine insolita e quasi surreale. Mentre ci si aspetterebbe di tutto, dall’architettura alle tradizioni, la sorpresa più grande è quella che riguarda un oggetto così semplice e quotidiano.

Pensavamo che gli atleti olimpici, arrivati in Italia, si stupissero di altre cose. Di Milano. Di Cortina. Del fatto che non esista un collegamento diretto Milano-Cortina. O che siamo un Paese dove ancora la vita non costa molto; a parte a Milano e a Cortina. Di qualsiasi cosa. E invece, per dire la scala di valori nei bisogni quotidiani, si sono stupiti del bidet. Il bidet olimpico. Open to Meraviglia. Un Villaggio olimpico, sei edifici e 1.154 bidet, uno per stanza. Sui social gira una carrellata di video in cui gli atleti di tutto il mondo persino i francesi, che lo inventarono ma poi non lo usarono mai - reagiscono con curiosità e stupore di fronte a uno strano oggetto non identificato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oro al bidet

Approfondimenti su Olimpiadi Italia

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

7 regole d'oro su gatto e acqua

Ultime notizie su Olimpiadi Italia

Argomenti discussi: Gli atleti dell'Olimpiade a Milano e i loro post sui social: dalla pizza alle lasagne, l'abito con le paillettes e le informazioni sul bidet; Storia e gloria del bidet, l'oggetto 'misterioso' che fa impazzire gli atleti delle Olimpiadi invernali (e il sindaco di New York); Milano-Cortina 2026, lo shock del bidet: atleti stranieri confusi nei video virali; Milano-Cortina: atleti stranieri sorpresi dal bidet.

Dovremmo passare tutti al bidet?Che provenga da un bidet o da una doccetta igienica, l’acqua è spesso indicata come il metodo di pulizia più efficace e sostenibile dopo che si è stati in bagno. La carta igienica ha infatti un alto ... ilpost.it

Perché certi paesi non hanno il bidet?Nel settembre 2016 il sito di recensioni Wirecutter pubblicò un articolo intitolato I bidet sono migliori della carta igienica?. La giornalista Shannon Palus, all’inizio dell’articolo, scriveva: ... ilpost.it

Nel villaggio olimpico di Milano Cortina 2026 c’è un sanitario che manda in confusione atleti e giornalisti stranieri: il bidet, ribattezzato “strano lavandino”. Tra video, domande curiose e reazioni sorprese, anche il bagno diventa virale facebook

L’IMPORTANTE E’ PARTECIPARE NO, L’IMPORTANTE E’ FARSI UN BEL BIDET-AL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO x.com