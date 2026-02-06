L’orizzonte di Muccino | Tornare a vivere negli Usa? No andrei solo per un film

Gabriele Muccino dice no a un ritorno negli Stati Uniti. Sta promuovendo il suo nuovo film, “Le cose non dette”, viaggia senza sosta tra città e mezzi di trasporto. Quando gli chiedono se tornerà a vivere in America, risponde che ci andrebbe solo per lavorare su un set. Per il resto, preferisce rimanere in Italia. Muccino sembra deciso a mantenere le sue radici, anche se il sogno di tornare a Hollywood resta un’idea difficile da abbandonare.

"Afferrare" il regista Gabriele Muccino è un'impresa. Di città in città, sta promuovendo il suo ultimo film " Le cose non dette " e salta da un aereo all'altro, da un treno all'altro. Qualche giorno fa, all'anteprima dell'Anteo a Milano – in jeans e maglione – era accompagnato in sala dalle attrici Miriam Leone e Carolina Crescentini, nel cast del film con gli attori Stefano Accorsi, Claudio Santamaria, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Muccino, è in vetta al box office nel weekend di esordio nelle sale. "Sono primo. È emozionante. Il motivo per cui si fanno i film è perché tanta gente li veda.

