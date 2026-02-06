Lorenzo Simonelli cresce di forza e torna spumeggiante sui 60 hs riprende la marcia mondiale

Lorenzo Simonelli torna a brillare sui 60 hs. Dopo un periodo di incertezza, il mezzofondista italiano si è ripreso e ha dimostrato di essere ancora tra i protagonisti sulla scena internazionale. A Madrid, in occasione del Meeting del World Indoor Tour, Simonelli ha corso con sicurezza e ha dato segnali di grande forma, mentre le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si aprivano con grande attenzione anche nel mondo dell’atletica.

Lorenzo Simonelli ha fornito una prestazione confortante in occasione del Meeting di Madrid, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica) andata in scena in contemporanea con la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L'azzurro ha corso i 60 ostacoli in un rilevante 7.50, chiudendo in seconda posizione alle spalle dello spagnolo Enrique Llopis (7.45) e migliorandosi di due decimi secchi rispetto a quanto fatto settimana scorsa ad Ancona. Abbiamo assistito a uno sprazzo decisamente convincente del Campione d'Europa dei 100 ostacoli, che si è avvicinato al suo primato nazionale della specialità (7.

