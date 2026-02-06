Lorenzo Bilotti, ex atleta di successo, si lancia ora nel mondo del bob olimpico. Dopo aver dominato le piste di atletica fino al 2017, con un record personale sui 100 metri di 10”33 e un salto in lungo di 6,99 metri, ora sogna di conquistare una medaglia storica alle Olimpiadi. La sua passione per lo sport non si ferma e, dopo aver lasciato l’atletica, si è dedicato a questa nuova sfida sui ghiacci.

È stato un asso dell’atletica fino al 2017, tanto da vantare un personale sui 100 metri di tutto rispetto, un tempo di 10”33 che ancora oggi pochi velocisti italiani riescono a raggiungere o battere, e una misura di 6,99 metri sul salto in lungo. La passione per gli sport invernali ha però preso il sopravvento e così Lorenzo Bilotti, nato a Faenza (Ravenna( il 21 settembre 1994 (il suo paesino originario è Barbiano di Cotignola), si ritrova a disputare la sua terza Olimpiade ai giochi di Milano-Cortina 2026. “Con l'atletica ero in stallo, nel bob ho cercato nuovi stimoli e sfide”. “In Emilia-Romagna la tradizione di bob c’è – ci ha raccontato in una precedente intervista l’atleta 31enne, spiegandoci l’approdo dalla pista di atletica a quella ghiacciata del bob –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Bilotti, l’ex asso dell’atletica che sogna una medaglia storica col bob olimpico

Lorenzo Bilotti, protagonista nel mondo del bob, riflette sulla sua crescita e sui progressi della disciplina.

La Giamaica del bob ha ottenuto ufficialmente la qualificazione a Milano Cortina 2026, segnando un traguardo storico per il paese.

Il faentino Lorenzo Bilotti in gara a Milano Cortina nel bob: è l'unico atleta della provincia di Ravenna in gara; Un faentino alle Olimpiadi di Milano Cortina: è il bobbista Lorenzo Bilotti; Milano Cortina 2026, l'Emilia-Romagna schiera 5 atleti, il saluto del presidente De Pascale: Siete il nostro orgoglio; Milano Cortina 2026, l'unico romagnolo è il bobbista Bilotti: Le Olimpiadi in casa hanno un sapore speciale: voglio la medaglia, sarà una questione di decimi.

Un grande in bocca agli atleti e alle atlete italiane impegnati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Un particolare pensiero ai 5 atleti emiliano-romagnoli: Lorenzo Bilotti, i fratelli Flora e Miro Tabanelli, Marilù Poluzzi e Tommaso Saccardi. facebook