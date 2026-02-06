L' orecchino del Pirata ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina | l' omaggio dell' atleta francese a Pantani

Durante i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, un atleta francese ha deciso di indossare un orecchino con il volto di Marco Pantani. Si tratta di un gesto semplice, ma che ha fatto subito il giro dei social e delle cronache sportive. L’atleta ha spiegato di voler ricordare il celebre ciclista italiano, simbolo di tenacia e passione, e di portarlo con sé in questa importante manifestazione.

Curiosità dai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, un atleta francese gareggerà con un orecchino del Pirata Marco Pantani per rendergli omaggio. Emilien Jacquelin è cresciuto guardando le imprese del ciclista di Cesenatico, il 30enne biathleta avrà questo speciale portafortuna che.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 L'orecchino di Pantani ai Giochi: il patto tra la famiglia del Pirata e Emilien Jacquelin Questa mattina, Emilien Jacquelin ha annunciato che durante le prossime gare di biathlon renderà omaggio a Marco Pantani. Un biathleta francese onorerà Marco Pantani: in gara con un orecchino del Pirata Emilien Jacquelin, biathleta francese, ha deciso di onorare Marco Pantani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Jacquelin omaggia il Pirata: il francese in gara con l'orecchino di Pantani; Alle Olimpiadi gareggio con l'orecchino di Marco Pantani, me lo ha prestato la sua famiglia. Un sogno che si realizza: faccio sport grazie al Pirata, la sua eredità è viva; Un biathleta francese onorerà Marco Pantani: in gara con un orecchino del Pirata; Chi è Emilien Jacquelin, alle Olimpiadi con l'orecchino di Marco Pantani grazie alla sua famiglia. Indosso l’orecchino di Marco alle Olimpiadi. È il coraggio di attaccare quando nessuno osa: il tributo di Jacquelin per PantaniIl campione di biathlon riceve in prestito il gioiello dalla famiglia: Rappresenta il coraggio di attaccare quando nessun altro osa ... ilfattoquotidiano.it All'Olimpiade con l'orecchino di Pantani: nel biathlon l’omaggio di Jacquelin al Pirata. «Un regalo della famiglia»Alle scritte «Marco vive» sulle pareti rocciose delle salite del Giro d’Italia e del Tour de France e sull’asfalto, alle vecchie maglie della Mercatone Uno indossate lungo le strade dagli amatori e al ... corriere.it #Milano #Cortina, #Mattarella inaugura Casa Italia: "Una grande emozione" x.com VareseNews. . Dallo Stadio di San Siro il nostro Damiano Franzetti è in attesa dell'inizio della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questa sera seguiremo la diretta qui: https://www.varesenews.it/2026/02/la-cerimonia-di-apertura-d facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.