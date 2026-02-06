Lookman era un obiettivo di Manna | il retroscena di Romano

Il mercato invernale si è appena chiuso, ma le voci sui colpi non si fermano. Si scopre ora che Lookman era un obiettivo di Manna, il ds del club, e che Romano conosceva i retroscena di questa trattativa. Rimangono misteri su cosa abbia frenato il trasferimento, mentre i tifosi continuano a chiedersi cosa sarebbe successo se fosse andata diversamente.

Il mercato invernale si è appena chiuso, ma continuano a emergere retroscena sulle strategie del Napoli e sui profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza. Tra i nomi più graditi al direttore sportivo Giovanni Manna c'era anche Ademola Lookman, attaccante che da tempo figurava nei radar azzurri come possibile rinforzo offensivo. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, sottolineando come il club partenopeo avesse inserito l'esterno nella lista dei potenziali obiettivi già dalla scorsa estate, quando anche l'Inter aveva tentato un affondo deciso.

