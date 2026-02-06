Logistica ex Mondadori trasferimento nel Mantovano e appalti Provincia preoccupata | Nessun incontro con l' azienda

La Provincia di Verona ha chiesto un incontro con l’azienda Mondadori per discutere della situazione della logistica e dei futuri trasferimenti nel Mantovano. Finora, però, nessuna risposta dall’azienda. La preoccupazione tra i sindacati e i Comuni cresce, mentre si avvicina la fine dell’anno senza chiarimenti ufficiali.

«Alla fine del mese di dicembre, in seguito ad un confronto con i sindacati e i Comuni di Verona e Isola Rizza, la Provincia di Verona ha chiesto un incontro conoscitivo a Mondadori in merito alla situazione e alle prospettive dell'azienda a Verona. Tutto ciò in conseguenza del cambio di appalto.

