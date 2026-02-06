Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, è stato presentato il nuovo dirigente Giani, che prenderà il comando del settore scouting. Accanto a lui, Moreno Zebi lavorerà sui prestiti, rafforzando così la squadra di lavoro. Durante l’evento, si è anche fatto il punto sullo staff che ha accompagnato Paratici a Firenze fino a giugno 2030.

Nella conferenza stampa di presentazione di Paratici si è parlato anche dello staff che lo ha seguito a Firenze nel corso di questa avventura fino al giugno del 2030. Uno staff ridotto a due figure, al quale si aggiunge Roberto Goretti, che per ammissione del ds piacentino sarà il "braccio destro". I professionisti che lo hanno seguito rispondono ai nomi di Lorenzo Giani e Moreno Zebi (entrambi presenti all’interno del Media Center durante la conferenza stampa, insieme a Goretti). Il primo sarà il responsabile del settore scouting e coordinerà decine di osservatori, che si muoveranno di settimana in settimana sui campi di tutta Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo staff del nuovo dirigente. Giani capo del settore scouting. Moreno Zebi lavorerà sui prestiti

Approfondimenti su Giani MorenoZebi

Giuseppe Paratici è finalmente entrato ufficialmente in funzione alla Fiorentina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giani MorenoZebi

Argomenti discussi: Serie D mercato. Nuovo membro per lo staff del Siena; Lo staff. La Robur chiama, Ruggero Radice risponde. E’ lui il nuovo collaboratore tecnico; Antica Bottega del Vino a Cortina: il nuovo locale nella perla delle Dolomiti; Il Rieti esonera di nuovo Scaricamazza, al suo posto il reatino Fabrizio Paris. Staff tecnico invariato.

Hamilton, nuovo staff: addio al manager Marc HynesIl sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, ha intrapreso un percorso di profondo rinnovamento, che include la separazione dal suo storico manager Marc Hynes. Questa decisione, che ... it.blastingnews.com

Hamilton perde pezzi, è giallo sullo staff ma Angela Cullen resta. Rebus post Adami e spunta un nuovo RoscoeCambiamenti per Hamilton: due collaboratori, Ella e Hynes laasciano l'incarico, resta Cullen e arriva anche un nuovo cane nella vita di Lewis ... sport.virgilio.it