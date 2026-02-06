Lo skatepark di Bonagia è realtà | consegnato al settore Sport del Comune

Il nuovo skatepark di Bonagia è finalmente pronto e aperto ai giovani del quartiere. Il Comune ha consegnato l’impianto al settore Sport, dopo lavori di riqualificazione nelle vie Guido Rossa, Giraffa e Antilope. Ora i ragazzi possono divertirsi e praticare lo sport in un’area sicura e moderna.

Comprende anche un campo polivalente e aree verdi attrezzate. L'assessore Orlando: "Finalmente le opere pubbliche si progettano e si realizzano" È stato consegnato al settore Sport l’impianto di Bonagia, realizzato nell’ambito di un intervento di riqualificazione urbana nel quartiere nell’area compresa tra via Guido Rossa, via della Giraffa e via dell’Antilope. "L’impianto - come si legge in una nota del Comune - comprende uno skatepark di circa 870 metri quadrati, un campo polivalente e aree verdi attrezzate, ed è stato progettato secondo criteri moderni per garantire sicurezza, funzionalità e accessibilità, restituendo alla città uno spazio pubblico riqualificato e pienamente fruibile".🔗 Leggi su Palermotoday.it

