Questa sera allo Stadio di San Siro si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’evento inizia alle 20.00 e tra gli ospiti ci sono Mariah Carey, Charlize Theron e Pierfrancesco Favino. L’atmosfera è già carica di attesa mentre la folla si raduna per assistere alla grande festa dello sport.

A llo Stadio di San Siro è tutto pronto: a partire dalle 20.00 di stasera inizierà la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un evento attesissimo, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e che, per la prima volta, si svolgerà in località diverse. Oltre due ore e mezza di spettacolo pirotecnico che terrà incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Milano Cortina 2026: donne di ghiaccio e di cuore. Quelle storie oltre il podio che ci faranno sognare X Leggi anche › Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi invernali più inclusive di sempre Cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 in tv su Rai 1 e RaiPlay: programma, orario, dove vederla. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo show vedrà la presenza di super ospiti come Mariah Carey, Charlize Theron e Pierfrancesco Favino

Approfondimenti su San Siro olimpiadi

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Siro olimpiadi

Argomenti discussi: Taratata, chi sono i cantanti che parteciperanno al programma musicale di Paolo Bonolis; Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: Dove, quando, orari e chi c'è | Olimpiadi; Al Teatro Sociale di Camogli gli Starfish portano sul palco un grande tributo ai Coldplay; Asiago Fiocchi di Luce 2026: lo show in vetta tra stelle e sport.

Al Circo Massimo per «Longines Global Champions Tour» lo show serale fra Shakespeare e la sua «Mezza estate»Torna in scena al Circo Massimo «Cavalli a Roma», lo spettacolare show equestre che venerdì 10 e sabato 11 ottobre accenderà le notti romane del Longines Global Champions Tour di Roma. Nell’ambito del ... roma.corriere.it

Tgr Rai Lombardia. . Le prove di Mariah Carey, il messaggio di Ghali: star verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Le indiscrezioni hanno già fatto il giro del mondo via social. Tra la Carey che canta Modugno e le polemiche di Ghali sull'esclusione della facebook

Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all'inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura x.com