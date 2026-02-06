Lo show vedrà la presenza di super ospiti come Mariah Carey Charlize Theron e Pierfrancesco Favino
Questa sera allo Stadio di San Siro si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’evento inizia alle 20.00 e tra gli ospiti ci sono Mariah Carey, Charlize Theron e Pierfrancesco Favino. L’atmosfera è già carica di attesa mentre la folla si raduna per assistere alla grande festa dello sport.
A llo Stadio di San Siro è tutto pronto: a partire dalle 20.00 di stasera inizierà la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un evento attesissimo, frutto di un progetto corale che coinvolge migliaia di persone e che, per la prima volta, si svolgerà in località diverse. Oltre due ore e mezza di spettacolo pirotecnico che terrà incollati davanti alla tv milioni di telespettatori. Milano Cortina 2026: donne di ghiaccio e di cuore. Quelle storie oltre il podio che ci faranno sognare X Leggi anche › Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi invernali più inclusive di sempre Cerimonia di apertura Olimpiadi 2026 in tv su Rai 1 e RaiPlay: programma, orario, dove vederla. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su San Siro olimpiadi
Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.
Olimpiadi, cerimonia di apertura fra star e valori: “Mariah Carey, Bocelli e Pausini. Lo show ispiri nei giovani la pace”
Le Olimpiadi di Milano 2026 inaugurano con una cerimonia che unisce star di fama internazionale e valori universali.
Ultime notizie su San Siro olimpiadi
Argomenti discussi: Taratata, chi sono i cantanti che parteciperanno al programma musicale di Paolo Bonolis; Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026: Dove, quando, orari e chi c'è | Olimpiadi; Al Teatro Sociale di Camogli gli Starfish portano sul palco un grande tributo ai Coldplay; Asiago Fiocchi di Luce 2026: lo show in vetta tra stelle e sport.
Al Circo Massimo per «Longines Global Champions Tour» lo show serale fra Shakespeare e la sua «Mezza estate»Torna in scena al Circo Massimo «Cavalli a Roma», lo spettacolare show equestre che venerdì 10 e sabato 11 ottobre accenderà le notti romane del Longines Global Champions Tour di Roma. Nell’ambito del ... roma.corriere.it
Tgr Rai Lombardia. . Le prove di Mariah Carey, il messaggio di Ghali: star verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Le indiscrezioni hanno già fatto il giro del mondo via social. Tra la Carey che canta Modugno e le polemiche di Ghali sull'esclusione della facebook
Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all'inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.