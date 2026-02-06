Lo sfogo di Cristian Romero è stato affrontato internamente afferma l’allenatore del Tottenham Thomas Frank

L’ultimo episodio riguarda Cristian Romero, che si è lasciato andare a uno sfogo contro il Tottenham, criticando duramente la squadra per la mancanza di profondità. Dopo il suo commento, il club ha deciso di affrontare la questione internamente. Romero aveva definito “vergognosa” la situazione e ora si aspetta una risposta. La situazione resta calda, mentre i tifosi attendono sviluppi.

Cristian Romero si è scagliato contro il club dopo una fine deludente della finestra di mercato del Tottenham Il capitano Cristian Romero è stato "trattato internamente" dopo aver descritto la mancanza di profondità della squadra del Tottenham come "vergognosa". Il difensore argentino ha presentato il reclamo dopo una giornata tranquilla in casa degli Spurs, e 24 ore dopo essere passati dal 2-0 al pareggio per 2-2 contro il Manchester City domenica scorsa. Romero è stato costretto a uscire all'intervallo per malore contro gli uomini di Pep Guardiola ma scrive su Instagram: "Grande impegno da parte di tutti i miei compagni ieri, sono stati incredibili.

Il Crystal Palace si prepara a offrire a Thomas Frank, attuale allenatore del Tottenham, il ruolo di manager al Selhurst Park, secondo quanto riportato da Football Insider.

Cristian Romero ha dichiarato che il Tottenham attraversa un periodo difficile, definendolo “disastroso” dopo la recente sconfitta contro il West Ham.

