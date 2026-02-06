lo scalpo a donald trump il carro in tv negli states

Questa mattina negli Stati Uniti è tornato a far parlare di sé con un nuovo episodio che ha coinvolto anche i media. Durante un evento, un manifestante ha scagliato uno scalpo finto contro l’ex presidente, attirando l’attenzione di telecamere e pubblico. Nel frattempo, in Italia, il Carnevale di Viareggio si prepara a sbeffeggiare la politica con satira e maschere, continuando la tradizione di 153 anni di scherzi e satira.

Carnevale di Viareggio e satira politica. Una sintonia perfetta, il sale, se vogliamo, di una manifestazione che vive di scherni e sberleffi da 153 anni. Un connubio che ha progressivamente trasformato i viali a mare viareggini in una sorta di osservatorio privilegiato da cui capire e interpretare i cambiamenti dei costumi della società, un osservatorio rispettato e temuto se è vero come è vero che gli strali viareggini valicano anche i confini nazionali. Come accade quest’anno in cui un carro che si prende gioco di Trump è stato mostrato su una tv americana durante uno degli show più apprezzati, quello condotto da Jimmy Kimmel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La festa di Carnevale si è aperta con il sole e senza vento, regalando una giornata perfetta per la sfilata sui viali a mare.

