Lo chalet inaugurato un anno fa | Danni ovunque siamo disperati Conto da oltre centomila euro

Questa mattina i proprietari dello chalet appena inaugurato un anno fa hanno aperto il loro volto stanco e preoccupato. Hanno spiegato di aver subito danni ingenti, per un valore superiore ai 100mila euro, tra la struttura e l’attrezzatura ormai inutilizzabile. La situazione li ha lasciati disperati e senza parole, mentre cercano di capire come ripartire da zero.

"I danni sono tantissimi: più di 100mila euro tra la struttura e tutta l’attrezzatura ormai inutilizzabile. È veramente una situazione a dir poco tragica". A dirlo è Francesco Cisaria, titolare dello chalet Nami, che si trova lungo la costa sud di Porto Potenza. Il suo locale è quello che ha subito le peggiori conseguenze della bruttissima mareggiata avvenuta nella notte tra mercoledì e ieri, che ha colpito soprattutto Porto Recanati e Porto Potenza. Per tamponare la situazione, al Nami sono intervenuti sul posto gli operai del Comune di Potenza Picena, arrivati con un escavatore, e anche la Protezione civile locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

