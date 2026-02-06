Livigno accende le Olimpiadi | tutto esaurito alla cerimonia d' apertura

Questa sera Livigno si prepara a vivere un momento speciale. Alla cerimonia di apertura, prevista alle 19 allo Snow Park, sono andati tutti i biglietti. La cittadina si riempie di persone per assistere all’evento locale che si collega direttamente alla cerimonia ufficiale allo stadio di San Siro. È una serata importante per la comunità e per gli appassionati di sport.

Tutto esaurito a Livigno per la cerimonia di apertura in programma questa sera, venerdì 6 febbraio, alle ore 19 allo Snow Park, dove si terrà l'evento inaugurale locale collegato alla cerimonia ufficiale dallo stadio di San Siro. Prevista la sfilata degli atleti di Livigno e Bormio, oltre ai.

