LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | manca poco all’inizio della quinta manche ultimi test per Fischnaller e Feldererr

La giornata alle Olimpiadi invernali inizia con le ultime prove di slittino maschile. Tra pochi minuti, alle 10, si svolgerà la quinta manche di test, un’ultima verifica per Fischnaller e Felderer prima della gara ufficiale. Gli atleti sono già pronti, e gli occhi sono puntati su di loro per vedere come si comporteranno in questa fase finale di preparazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.40 La giornata olimpica si apre con le ultime due manche di prove nello slittino maschile! Il quinto test in vista della gara ufficiale partirà alle 10.00. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della quinta e sesta prova dello slittino maschile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Siamo all’ultima giornata di test in vista della gara ufficiale in programma sabato 7 febbraio a partire dalle 17.00. Fischnaller, Felderer e Rugler cercano le ultime conferme in vista delle medaglie. Nella giornata di ieri, dove sono andate in scena la terza e la quarta manche, i tempi sono stati nettamente più lenti rispetto alla prima e alla seconda prova. 🔗 Leggi su Oasport.it

Manca poco all’inizio della terza manche delle prove singolo maschile di slittino alle Olimpiadi.

La terza manche delle prove di slittino maschile alle Olimpiadi si conclude con Fischnaller in testa.

