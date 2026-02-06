LIVE Slittino Prove singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la sesta manche Fischnaller e Felderer cercano risposte

Questa mattina le prove di slittino maschile alle Olimpiadi sono riprese con la sesta manche in corso. Fischnaller e Felderer cercano di migliorare i loro tempi, mentre Bao si avvicina alla top cinque, chiudendo a 55.126 e scalando la classifica al quinto posto, superando Ferlazzo. La tensione è alta, le speranze di medaglia si fanno più chiare mano a mano che la gara prosegue.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Bao chiude a 55.126 e si piazza quinto al posto di Ferlazzo. Il cinese evita ancora l'ultima posizione. 11.10 Grancagnolo non segue il ritmo dei compagni di squadra ma chiude comunque con un buon 53.345. Terzo posto per lui. 11.08 LANGENHAN SI RISCATTA! Il connazionale di Loch chiude primo, abbassando di 0.309 secondi il suo tempo. Primo posto provvisorio per il tedesco. 11.07 CHE TEMPO DI LOCH! Il tedesco si piazza davanti a tutti e potrebbe restarci fino alla fine della prova. 53.245 per lui. 11.05 Ninis si migliora decisamente dopo la pessima quinta manche che aveva concluso all'ultimo posto.

