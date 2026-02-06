LIVE SF – Terminata la sfilata delle Nazioni Sabrina Impastatore ricorda 100 anni di storia di Giochi Olimpici Invernali

Dopo la sfilata delle nazioni, Sabrina Impastatore prende il palco virtuale per celebrare i 100 anni di storia dei Giochi Olimpici Invernali. Con un video e un breve musical sulle note di Celentano, ripercorre le tappe più importanti di questa lunga tradizione sportiva.

22.16 – Terminata la sfilata delle nazioni è il tempo di Sabrina Impastatore, che tramite un video e un mini musical sulle note di Celentano ("Prisencolinensinainciusol") ricorda la storia di 100 anni di Giochi olimpici invernali. 22.15 – L'Italia, come gli Stati Uniti, prenderà parte a tutte e 16 le discipline di quest'edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. 22.13 – Gli azzurri sfilano tra Milano, Livigno, Cortina e Predazzo con un completo grigio firmato da EA7, Emporio Armani. 22.10 – Chiude la sfilata la nazione ospitante, l'ITALIA! Arianna Fontana e Federico Pellegrino portabandiera per Milano, Federica Brignone e Amos Mosaner invece per Cortina.

Questa sera, alla manifestazione, sono entrate sul palco Cipro, Colombia e Corea del Sud.

La sfilata delle nazioni con la lettera “M” si è conclusa, lasciando il palco alle altre nazioni che si sono alternate lungo il percorso.

